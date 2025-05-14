Шовковський: Власна помилка позбавила Динамо трофею – будемо робити висновки

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубку України-2024/25.

Слова 50-річного українця наводить сайт киян.

Сьогодні, 14 травня, "біло-сині" не змогли стати володарями національного кубку, програвши Шахтарю у серії післяматчевих пенальті.

Після поразки Шовковський відреагував на гру своїх підопічних у цьому протистоянні, відмітивши боротьбу, за якою стежили фанати обох команд.

"У першу чергу, треба сказати, що вболівальники мали отримати задоволення від фіналу – від самої гри, від напруги, від боротьби, яка була на футбольному полі. І хоч вона й була безкомпромісною, але футболісти все ж стримували себе, аби не завдати травми один одному. Так, емоції були на футбольном полі, і вони мають бути, коли проходить матч за кубковий трофей. Безумовно, прикро програвати в серії післяматчевих пенальті. Тут у першу чергу треба сказати, що у футболі, безумовно, в першу чергу індивідуальна майстерність має велике значення. Але при цьому також велике значення мають помилки, яких припускаються гравці. Ми знову ж таки пропустили гол після власної помилки, дали можливість провести супернику швидку контратаку та не дограли епізод до кінця, коли нам забивали. Як завжди, можна сказати, що будемо робити висновки, але ця помилка позбавила нас кубка", – сказав Шовковський.

Наставник столичного колективу не захотів коментувати роботу головного арбітра Миколи Балакіна у цьому матчі.

" Ви знаєте, найкращий арбітр – це той, якого не видно на полі, коли грають команди. Є компетентні органи, які будуть аналізувати дії суддівської бригади. Я не хочу цього робити".

Шовковський відзначив чудову атмосферу, яка панувала під час фінальнного поєдинку на стадіоні в Житомирі.

" Менше за все я дивився на те, де ми будемо грати фінальний матч. Для нас не це було головним. Поле в нормальному стані, атмосфера на стадіоні чудова. Я впевнений, що вболівальники отримали задоволення".

Наостанок тренеру Динамо поставили питання про "нестандартну заміну" Миколи Шапаренка на Володимира Бражка.

" У чому вона нестандартна? Мені потрібно було впливати на події, що відбувалися на полі, тому моє рішення було таким. Нічого незвичайного я в цьому не бачу".

Нагадаємо, що за рахунок виграшу Кубку України Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи.

Раніше капітан "гірників" Микола Матвієнко розповів про важливість цього трофею для донецького клубу.