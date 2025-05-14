Шахтар здолав Динамо у фіналі Кубку України: огляд післяматчевої серії пенальті

У фіналі Кубку України-2024/25 донецький Шахтар у серії пенальті переміг київське Динамо. Переможець був визначений у серії післяматчевих пенальті.

Огляд матчу та серії пенальті

Рахунок у грі був відкритий на 44-й хвилині – Дубінчак прострілив у штрафний майданчик, де Ярмоленко ударом в один дотик поцілив у нижній кут воріт Різника.

"Гірники" відігралися у другій половині гри, коли дебютним голом відзначився 19-річний бразильський форвард Еліас

У серії одинадцятиметрових всі перші 5 ударів були реалізовані, тож серія затягнулася до промаху.

Шостий удар від Криськіва влетів у сітку після дотику зі стійкою, а Караваєв у вирішальному епізоді не переграв Різника.

Кубок України з футболу. Фінал

14 травня. Житомир, "Центральний стадіон"

Шахтар – Динамо 1:1 (пенальті 6:5)

Голи: 1:0 – 44 Ярмоленко, 1:1 – 64 Еліас

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, В. Тобіас (Грам, 102), Марлон (Криськів, 62), Судаков (Цуканов, 90+1), Кевін, Бондаренко (Назарина, 62), Педріньйо (Аліссон, 62), Егіналду (Еліас, 46)

Динамо: Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 105), Михавко, Попов, Тимчик, Михайленко, Буяльський (Піхальонок, 82), Шапаренко (Бражко, 74), Кабаєв (Караваєв, 91), Ярмоленко (Волошин, 82), Ванат

Зазначимо, що для Шахтаря це рекордний 15-й виграний Кубок України та шоста перемога у фіналі турніру над Динамо.