 Олімпіаду в Токіо можуть відкласти на один-два роки | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Олімпіаду в Токіо можуть відкласти на один-два роки

Сьогодні 11:15 341 0
Перешкодити проведенню змагань в зазначений термін здатний коронавірус
Олімпіаду в Токіо можуть відкласти на один-два роки
#коронавірус, #Токіо-2020

Джерело - sport.ua.

Якщо Олімпіаду в Токіо не зможуть провести цього літа, вона може бути відкладена на один-два роки.

Про це член виконавчої ради японського організаційного комітету ОІ-2020 Харуюкі Такахасі повідомив The Wall Street Journal.

Олімпіада виявилася під загрозою зриву через епідемію коронавірусу. Але Олімпійський організаційний комітет Японії ще не обговорював вплив коронавірусу на проведення змагань. Комітет не проводив засідань з минулого грудня, ще до початку епідемії.

Олімпіада-2020 в Токіо має відбутися з 24-го липня по 9-е серпня.

Раніше повідомлялося, що матчі чемпіонату Франції будуть відбуватися без глядачів.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті - Арсенал перенесений через контакт із зараженим коронавірусом власником Олімпіакоса.

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