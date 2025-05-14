Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи

Шахтар став першим українським клубом, який отримав місце у певному єврокубку наступного сезону.

Завдяки перемозі в фіналі Кубку України над Динамо, команда Маріно Пушича гарантувала собі участь у розіграші Ліги Європи.

І враховуючи те, що "гірники" закінчать сезон УПЛ на третьому місці, вони відібрали у команди, яка фінішує другою, путівку до другого за важливістю єврокубку. Тобто, Динамо або Олександрія хоч і будуть вище за Шахтар, але хтось з них гратиме в турнірі третьої категорії.

Розподіл єврокубкових місць в УПЛ

Ліга чемпіонів: Динамо/Олександрія

Чемпіон України сезону-2024/25 стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду. За два тури до фінішу Динамо випереджає Олександріяю на п'ять очок.

Ліга Європи: Шахтар (як переможець Кубку України)

"Гірники" розпочнуть свої виступи у Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду.

Ліга конференцій: Динамо/Олександрія + Карпати/Полісся/Кривбас

Після виграшу Шахтарем національного кубку, Україна отримала додаткове четверте єврокубкове місце, друге для Ліги конференцій. Але при цьому доннечани відібрали Лігу Європи у другого місця.

Тож команди, які посядуть друге (Динамо/Олександрія) та четверте (Карпати/Полісся/Кривбас) місця, розпочнуть свій шлях у третьому єврокубку з другого кваліфікаційного раунду.

Нагадаємо, що капітан Шахтаря Микола Матвієнко розповів про надзвичайну важливість виграшу Кубку України, у порівнянні із важливістю цього для Динамо.