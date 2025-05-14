Ярмоленко: У фіналі Кубку краще грати додаткові екстратайми

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував поразку Шахтарю у фіналі Кубку України.

Про це гравець розповів на післяматчевій пресконференції.

"У Житомирі класне поле. Маємо подякувати людям, які слідкують за ним. Було приємно грати на ньому. Підказки партнерам з лави запасних? Не лише я, а уся лава запасних намагалася підказувати, це емоції. Я гравець, а не головний тренер", – розповів гравець.

Також Ярмоленко відповів на запитання про зміну формату Кубку України з наступного сезону, зокрема скасування додаткового часу та перехід до серії пенальті.

"Не знаю, як на початкових стадіях, але у фіналі, мені здається, краще грати додаткові екстратайми", – зазначив Ярмоленко.

Нагадаємо, що за рахунок виграшу Кубку України Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи.

Раніше капітан "гірників" Микола Матвієнко розповів про важливість цього трофею для донецького клубу.