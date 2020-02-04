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Визначилась найкраща спортсменка України у січні

Сьогодні 11:42 312 0
Анжеліка Терлюга успішно представляє Україну на міжнародних турнірах
Визначилась найкраща спортсменка України у січні
#НОК, #Терлюга, #карате

Джерело - НОК України.

Каратистка Анжеліка Терлюга визнана кращою спортсменкою України за підсумками січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

В січні Анжеліка Терлюга успішно виступила на двох престижних міжнародних турнірах, здобувши до свого активу важливі залікові бали в олімпійському відборі до Токіо-2020. Українка здобула перемогу на престижному турнірі Karate1 Серії А в Сантьяго (Чилі) та стала срібною призеркою етапу Прем'єр Ліги Karate 1 в Парижі (Франція).

Відзначимо, що у ваговій категорії 55 кг Анжеліка Терлюга очолює світовий рейтинг й знаходиться у лідерах олімпійського заліку на участь в Іграх-2020.

Також, наставника Терлюги Дениса Морозова названо найкращим тренером місяця.

Раніше, Терлюга посіла друге місце на турнірі в Парижі.

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