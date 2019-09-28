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ХІТ розгромив Сокіл. Результати матчів 2 туру Екстра-ліги

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ХІТ розгромив Сокіл. Результати матчів 2 туру Екстра-ліги
#ХІТ, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд.

Київський ХІТ на виїзді впевнено переміг Сокіл. Львівська Енергія після сухого першого тайму змогла після перерви забити тричі. Food Centre-СумДУ та Полісся продемонстрували непоступливу гру і завершили матч внічию 6:6.

Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу. 
Чоловіки. 
2 тур, 28 вересня

Сокіл - ХІТ 1:4 (1:1)

Енергія - Кардинал-Рівне 3:0 (0:0)

Food Centre-СумДУ - Полісся 6:6 (3:1)

Раніше, Україна програла Румунії та перемогла Грузію у контрольних матчах.

 

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