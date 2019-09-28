ХІТ розгромив Сокіл. Результати матчів 2 туру Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд.
Київський ХІТ на виїзді впевнено переміг Сокіл. Львівська Енергія після сухого першого тайму змогла після перерви забити тричі. Food Centre-СумДУ та Полісся продемонстрували непоступливу гру і завершили матч внічию 6:6.
Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу.
Чоловіки.
2 тур, 28 вересня
Сокіл - ХІТ 1:4 (1:1)
Енергія - Кардинал-Рівне 3:0 (0:0)
Food Centre-СумДУ - Полісся 6:6 (3:1)
Раніше, Україна програла Румунії та перемогла Грузію у контрольних матчах.