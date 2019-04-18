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У Києві відбудеться другий відкритий Кубок Мацушими по Карате Кіокушинкайкан

Сьогодні 13:26 146 0
У Києві відбудеться другий відкритий Кубок Мацушими по Карате Кіокушинкайкан

19-20 квітня в Києві відбудеться черговий відкритий Кубок Мацушими по Карате Кіокушинкайкан в розділах Куміте і Ката

Вже не вперше Україна прийматиме  на турнірі спортсменів з Естонії, Хорватії, Білорусі, Ізраїлю, Польщі, але в цьому році список учасників Кубка поповниться ще й командами з Австрії та Данії. Почесним гостем заходу буде Президент Європейської організації ІКО Мацушима, Шихан, Клаус Рекс (Данія). Разом із закордонними  учасниками за право стати найкращими змагатимуться і українські спортсмени, яких серйозно готували до турніру федерації та клуби Української асоціації Карате Кіокушинкайкан.

В процесі підготовки, українські каратисти пройшли кілька навчально-тренувальних зборів, на основі яких формувалася основна команда. Її представлять перспективні і талановиті спортсмени, які мають досвід міжнародних змагань, призери торішнього Кубка Мацушими в розділі куміте 2018 року, призери 10-го чемпіонату Європи з Карате Кіокушинкайкан - Ксенія Селенок, Денис Максимов та інші учасники.

Дорослу збірну тренує Шихан, Сергій Лук’янчиков, президент Української Асоціації Карате Кіокушинкайкан, тренер юніорської команди – Сенсей, Сергій Доронін.

 "Турнір стане частиною програми підготовки до Чемпіонату Європи, який відбудеться в Копенгагені (Данія) в грудні цього року. Це дасть можливість перевірити вже напрацьовані навички та досвід, продемонструвати свою майстерність у боротьбі з сильними закордонними суперниками. Впевнений, що українські спортсмени у відмінній формі і порадують нас новими досягненнями"- коментує Сергій Лук’янчиков.

 "Дякуємо генеральному спонсору і партнеру змагань, національному інтернет-порталу UKR.NET, за фінансову та інформаційну підтримку турніру" - додав президент Української Асоціації Карате Кіокушинкайкан.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 р Збірна України успішно виступила на п'ятому Кубку світу з Карате Кіокушинкай ІКО Мацушима.

Джерело - Прес - служба Української Асоціації Карате Кіокушинкайкан.

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