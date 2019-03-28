Збірна України виграла історичний Кубок Націй

Українські покеристи на залишили шансів суперникам

Збірна України зі спортивного покера виграла перший в історії Кубок Націй.

Представницький турнір пройшов у столиці Ірландії місті Дублін.

Українські покеристи виступали в Ірландії в такому складі: Андрій Любовецький, Володимир Дрокін, Михайло Кедровський, Андрій Момот, Тимур Азізов, Роман Головко, а також PokerMatch Pro Ольга Єрмольчева.

За словами самих гравців, перемога стала можливою, у першу чергу, завдяки підтримці уболівальників. Медійну підтримку вітчизняним спортсменам надала компанія PokerMatch.

Нагадаємо, що офіційно в Україні покер було визнано видом спорту трохи більше півроку тому.

Джерело - Чемпіон.