Збірна України виграла історичний Кубок Націй

Збірна України зі спортивного покера виграла перший в історії Кубок Націй.
Представницький турнір пройшов у столиці Ірландії місті Дублін.
Українські покеристи виступали в Ірландії в такому складі: Андрій Любовецький, Володимир Дрокін, Михайло Кедровський, Андрій Момот, Тимур Азізов, Роман Головко, а також PokerMatch Pro Ольга Єрмольчева.
За словами самих гравців, перемога стала можливою, у першу чергу, завдяки підтримці уболівальників. Медійну підтримку вітчизняним спортсменам надала компанія PokerMatch.
Нагадаємо, що офіційно в Україні покер було визнано видом спорту трохи більше півроку тому.
Джерело - Чемпіон.