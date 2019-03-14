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Помер директор Формули-1

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Помер директор Формули-1

Напередодні Гран-прі Австралії помер гоночний директор ФІА Чарлі Вайтінг. Йому було 66 років.

У повідомленні ФІА йдеться, що Вайтінг помер сьогодні вранці в Мельбурні від легеневої емболії.

"З величезним сумом я почув звістку про відхід Чарлі. Він був приголомшливим гоночним директором, важливою і неповторною фігурою у Формулі-1 втілював етику і дух цього фантастичного виду спорту.

В особі Чарлі Формула-1 втратила вірного друга і харизматичного представника. Мої думки і переживання зараз про його сім'ю, друзів і всіх любителів Ф-1", - сказав президент ФІА Жан Тодт.

Вайтінг почав працювати в Ф-1 в 1977 році в команді Хескет, але через кілька років зробив кар'єру в Бребемі Берні Екклстоуна, став старшим механіком і зіграв важливу роль в перемогах Нельсона Піке на чемпіонатах світу 1981 і 1983 років.

Пізніше Вайтінг перейшов на роботу у ФІА в якості технічного делегата, а з 1997 року став гоночним директором і директором по гоночній безпеці.

Нагадаємо, що гравець Реймса помер перед матчем.

Раніше помер тренер Манчестер Юнайтед, що виховав Бекхема та Скоулза.

 

Джерело - Офіційний сайт ФІА.

#Формула-1
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