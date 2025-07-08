Лівий берег готує апеляцію на рішення КДК УАФ відсторонити екстренера за спробу підкупити арбітра

У столичному Лівому березі відреагували на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про дискваліфікацію колишнього тренера клубу Андрія Запорожана.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Клуб вважає це рішення необґрунтованим і таким, що порушує право на справедливий розгляд. Тому Лівий берег готує апеляційну скаргу до Апеляційного комітету УАФ. Якщо ж ситуація не буде врегульована справедливо, то клуб "залишає за собою право звернутися до міжнародних футбольних структур".

"Виглядає так, що рішення базується виключно на суб’єктивних твердженнях одного з учасників подій, без жодного прямого або матеріального доказу. Зазначимо також, що клуб та його представник із перших етапів розгляду справи всебічно сприяли розслідуванню: надали вичерпні письмові та усні пояснення, а також добровільно пройшли поліграфологічне дослідження. Така відкрита позиція свідчить про готовність клубу до прозорого та неупередженого з’ясування всіх обставин справи. Обвинувачення щодо спроби неправомірного впливу на арбітрів не лише не підтверджені доказами, але й суперечать цінностям та принципам, якими керується наш клуб у своїй діяльності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Андрія Запорожана підозрювали у спробі підкупити арбітра з метою вплинути на результат матчу 14-го туру УПЛ Рух (Львів) – Лівий берег (Київ), що відбувся 24 листопада 2024 року.

Розглянувши матеріали щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри УАФ 42-річним українцем, КДК вирішив дискваліфікувати його на три роки.