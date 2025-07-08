Норріс: Це найкраща перемога для мене, але не найкращий спосіб перемогти

Пілот Макларен Ландо Норріс щасливий перемогти на домашньому Гран-прі Великої Британії. Проте він додає, що це був не найкращий спосіб перемогти.

Слова гонщика передає SkySports.

Він здобув перемогу завдячуючи штрафу свого напарника Оскара Піастрі, який лідирував протягом більшої частини гонки. Але небезпечна поведінка під сейфті-каром стала причиною для покарання.

Перед рестартом на 20-му колі, коли машина безпеки відпустила пелотон, Піастрі спочатку прискорився, після чого різко сповільнився. Через це Ферстаппену на мокрій трасі довелося гальмувати та уникати зіткнення.

Макс поскаржився на ці дії Оскара, і судді все помітили. Як потім стало відомо, Піастрі знизив швидкість з 218 км/ч до майже 50 км/ч. У підсумку австралійця "нагородили" штрафом +10 секунд.

"Для мене це найкраща перемога, але, можливо, не найкращий спосіб перемогти. Я не скажу, що це моя найкраща перемога, це не так. Але з точки зору того, що означає перемогти тут, вдома, перед власною трибуною, моєю сім'єю, друзями, командою. Перемогти перед усіма ними та загладити свою провину за минулий рік – робить все це ще більш особливим, дуже пам'ятним", – сказав Норріс.

Нагадаємо, у підсумку Оскар Піастрі фінішував другим. На третьому ж місці вперше у своїй кар'єрі опинився 37-річний Ніко Хюлькенберг.

Наступна гонка відбудеться тільки за три тижні. Наприкінці липня у Спа-Франкоршам відбудеться Гран-прі Бельгії.