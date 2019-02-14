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Гравець Реймса помер перед матчем. ФОТО

Сьогодні 19:16 520 0
Гравець Реймса помер перед матчем. ФОТО

Футболіст юнацької команди Реймса Мохамед Саван помер напередодні матчу своєї команди.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У футболіста стався серцевий напад під час гри з друзями. Він помер від зупинки серця.

Саван виступав за команди Реймса U-14 і U-15.

"Клуб шокований від того, що сталося. Наші думки зараз з сім'єю Савана", - сказано в заяві Реймса.

Раніше помер творець Ліги чемпіонів та Золотого м'яча.

Нагадаємо, що помер легендарний тренер Карпат.

Джерело - Чемпіон.

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