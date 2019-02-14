Гравець Реймса помер перед матчем. ФОТО

Футболіст юнацької команди Реймса Мохамед Саван помер напередодні матчу своєї команди.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У футболіста стався серцевий напад під час гри з друзями. Він помер від зупинки серця.

Саван виступав за команди Реймса U-14 і U-15.

"Клуб шокований від того, що сталося. Наші думки зараз з сім'єю Савана", - сказано в заяві Реймса. ⚫ Le SDR profondément sous le choc. Passé par les U14 et U15 du club avant de rejoindre cet été le Cormontreuil FC, Mohamed Savane s'est éteint hier, lors d'un match entre amis. Le SDR est tourné vers sa famille, ses proches et tout le football rémois, secoués par ce drame. 🙏⚫ pic.twitter.com/Uxe2iggMXi — Stade de Reims (@StadeDeReims) 14 лютого 2019 р.

Раніше помер творець Ліги чемпіонів та Золотого м'яча.

Нагадаємо, що помер легендарний тренер Карпат.

Джерело - Чемпіон.