Колишній чемпіон пояснив, чому Ф'юрі заслуговує на третій бій проти Усика

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що Тайсон Ф'юрі заслуговує на третій бій проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, оскільки попередні поєдинки між ними були конкурентними.

Його слова передає SkySports.

Однак Нельсон зазначає, що головною причиною трилогії може бути фінансова вигода, адже на бій між цими боксерами продадуться всі квитки.

" Скажімо так, Даніель Дюбуа боксує з Олександром Усиком на стадіоні "Вемблі". Вони не продадуть всі квитки. Але якщо Усик боксуватиме з Ф'юрі на "Вемблі" – це буде хороший бізнес, тому що він продається, і це бізнес-сторона.

Чи побили Тайсона Ф'юрі під час останнього бою з Усиком? Ні. Це був односторонній бій? Ні. Він був близьким. Тож я не кажу, що він не заслуговує на шанс, тому що він показав приголомшливий виступ, а бокс – це бізнес, замаскований під спорт. Це хороший бізнес", – сказав Нельсон.

Нагадаємо, Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.