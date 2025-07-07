Мбаппе відкликав позов проти ПСЖ за шантаж

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе вирішив відкликати свій позов проти ПСЖ про психологічне переслідування та спробу вимагання його підпису.

Про це повідомляє L'Equipe.

Він вирішив зосередитись лише на спортивному питанні та продовжує подавати позов до трудового арбітражу, намагаючись стягнути 55 млн євро невиплаченої зарплати та бонусів за останні кілька місяців його контракту з ПСЖ.

Раніше Мбаппе заявив, що не отримував частину зарплати та бонусів, які Ігрова ліга Франції (LFP) вимагала від ПСЖ виплатити ще у вересні 2024 року. Проте клуб подав апеляцію і кошти залишилися замороженими.

У травні суд Парижа зняв арешт із цих 55 мільйонів євро. У відповідь ПСЖ подав зустрічний позов проти Мбаппе на 98 мільйонів євро – за нібито завдані клубу збитки.

Нагадаємо, влітку 2024 року Мбаппе покинув ПСЖ у статусі вільного агента та приєднався до мадридського Реала. Напередодні повідомлялося, що Кіліан у наступному сезоні буде грати під новим номером. Також раніше француз назвав свого фаворита на Золотий м'яч.