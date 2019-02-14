Помер тренер Манчестер Юнайтед, що виховав Бекхема та Скоулза

Екс-тренер молодіжної команди Манчестер Юнайтед Ерік Гаррісон помер у віці 81 року.

Про це повідомив офіційний сайт манкуніанців.

Спеціаліст 1981 року приєднався до Манчестер Юнайтед і став одним з тренерів молодіжної команди. 1992-го манкуніанці під його керівництвом стали переможцями молодіжного чемпіонату.

Гаррісон виховав таких гравців, як Девід Бекхем, Ніккі Батт, Райан Гіггз і Гарі Невілл. Пізніше він допомагав робити перші кроки у футболі Полу Скоузу і Філу Невілу. Гаррісон працював в стані Манчестер Юнайтед 27 років.

Покинувши Манчестер, він деякий час допомагав Марку Г'юзу, коли його колишній вихованець працював у збірній Уельсу.

Раніше помер творець Ліги чемпіонів та Золотого м'яча.

Нагадаємо, що помер легендарний тренер Карпат.

Джерело - ua-football.