Українські самбісти здобули 10 медалей у 1-й день Міжнародного турніру

У перший день Міжнародного турніру категорії "А" зі спортивного й бойового самбо на призи президента Білорусі, що приймає Мінськ, українці здобули 10 медалей – 4 золоті, 1 срібну і 5 бронзових.
Про це повідомляє офіційний сайт федерації самбо України.
У змаганнях беруть участь представники двох десятків країн.
Призери 1-го дня:
Жінки
До 72 кг
1. Наталія Смаль (Україна)
2. Катерина Москальова (Україна)
3. Карина Шут (Білорусь) і Ілона Осінцева (Росія)
Понад 80 кг
1. Анастасія Сапсай (Україна)
2. Катерина Калюжна(Білорусь)
3. Олена Кебадзе (Грузія) і Марія Кондратьєва (Білорусь)
Чоловіки
До 90 кг
1. Ярослав Давидчук (Україна)
2. Руслан Єсгеров (Туркменістан)
3. Георге Бодерлау (Румунія) і Паата Гхвінашвілі (Грузія)
Бойовий розділ
До 57 кг
1. Ахмен Танрібердієв(Туркменістан)
2. Керім Аллануров (Туркменістан)
3. Владислав Кохненко (Україна) і Богдан Бабенко (Україна)
До 68 кг
1. Степан Кобенов (Росія)
2. Олексій Крепець (Білорусь)
3. Бачукі Багішвілі (Україна) і Довран Атаєв (Туркменістан)
До 82 кг
1. Євген Алєксєєвіч (Білорусь)
2. Бегенчмират Кабаєв (Туркменістан)
3. Максим Колмаков (Україна) і Олександр Данільченко (Білорусь)
До 100 кг
1. Анатолій Волошинов (Україна)
2. Сергій Фірсов (Білорусь)
Джерело - sambo.net.ua.