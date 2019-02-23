Українські самбісти здобули 10 медалей у 1-й день Міжнародного турніру

У перший день Міжнародного турніру категорії "А" зі спортивного й бойового самбо на призи президента Білорусі, що приймає Мінськ, українці здобули 10 медалей – 4 золоті, 1 срібну і 5 бронзових.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації самбо України.

У змаганнях беруть участь представники двох десятків країн.

Призери 1-го дня:

Жінки

До 72 кг

1. Наталія Смаль (Україна)

2. Катерина Москальова (Україна)

3. Карина Шут (Білорусь) і Ілона Осінцева (Росія)

Понад 80 кг

1. Анастасія Сапсай (Україна)

2. Катерина Калюжна(Білорусь)

3. Олена Кебадзе (Грузія) і Марія Кондратьєва (Білорусь)

Чоловіки

До 90 кг

1. Ярослав Давидчук (Україна)

2. Руслан Єсгеров (Туркменістан)

3. Георге Бодерлау (Румунія) і Паата Гхвінашвілі (Грузія)

Бойовий розділ

До 57 кг

1. Ахмен Танрібердієв(Туркменістан)

2. Керім Аллануров (Туркменістан)

3. Владислав Кохненко (Україна) і Богдан Бабенко (Україна)

До 68 кг

1. Степан Кобенов (Росія)

2. Олексій Крепець (Білорусь)

3. Бачукі Багішвілі (Україна) і Довран Атаєв (Туркменістан)

До 82 кг

1. Євген Алєксєєвіч (Білорусь)

2. Бегенчмират Кабаєв (Туркменістан)

3. Максим Колмаков (Україна) і Олександр Данільченко (Білорусь)

До 100 кг

1. Анатолій Волошинов (Україна)

2. Сергій Фірсов (Білорусь)

Джерело - sambo.net.ua.