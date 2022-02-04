Від дій Росії постраждало багато друзів та знайомих української бобслеїстки Лідії Гунько.

Про це заявила сама спортсменка.

"Ми точно не друзі із російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо мати з ними спокійний і легкий контакт.

Ми намагаємось дистанціюватися від усього цього під час змагань та тренувань. Звичайно, у реальному житті не можна ігнорувати те, що відбувається. Від дій Росії справді постраждало багато моїх друзів та знайомих", - зазначила Гунько.