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Український фігурист відмовився спілкувати з росіянами російською мовою

Сьогодні 11:15 Андрій Твердохліб 37 0
Український фігурист відмовився спілкувати з росіянами російською мовою

Джерело - Чемпіон.

Український фігурист Іван Шмуратко, який візьме участь в змаганнях одиночників на Іграх у Пекіні, відповідав представникам російських ЗМІ англійською мовою, хоча питання останні ставили російською.

Про це повідомляє Матч ТВ.

Спортсмен одразу попередив ЗМІ, що буде спілкуватися англійською.

На запитання кореспондента Матч ТВ російською мовою він почав відповідати англійською. На пряме запитання про рекомендації щодо спілкування російською Шмуратко сказав англійською: "Все, що я можу — це робити мою роботу тут".

Змагання в чоловічому одоничному катанні на Олімпійських іграх 2022 відбудуться 8 та 10 лютого. З повним розкладом змагань у Пекіні можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, українські олімпійці отримали чіткі інструкції щодо спілкування з росіянами - українським спортсменам у Пекіні не рекомендовано навіть стояти поруч із російськими колегами.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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