Міський голова Дніпра заступився за Магучіх, яка обіймалася з росіянкою

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтримку бронзову призерку Олімпіади Ярославу Магучіх, яка сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене, після реакції українців та Міноборони.

Про це заявив сам посадовець.

"Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе – 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, таку, що зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої непростимої помилки. І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти", - зазначив Філатов.