 Міський голова Дніпра заступився за Магучіх, яка обіймалася з росіянкою | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Міський голова Дніпра заступився за Магучіх, яка обіймалася з росіянкою
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Навколо спорту

Міський голова Дніпра заступився за Магучіх, яка обіймалася з росіянкою

Сьогодні 11:09 572 0
Посадовець засудив цькування на адресу дівчини
Міський голова Дніпра заступився за Магучіх, яка обіймалася з росіянкою
#Магучіх, #Філатов

Джерело - Чемпіон.

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтримку бронзову призерку Олімпіади Ярославу Магучіх, яка сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене, після реакції українців та Міноборони. 

Про це заявив сам посадовець.

"Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе – 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, таку, що зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої непростимої помилки. І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти", - зазначив Філатов.

Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.

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