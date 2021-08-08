 Різандінова: Гімнастка з Росії опинилася в моїй ситуації | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Різандінова: Гімнастка з Росії опинилася в моїй ситуації

Сьогодні 14:39 1149 0
Ганна пояснила, чому спортсменка з команди ОКР не отримала золоту медаль в Токіо
Різандінова: Гімнастка з Росії опинилася в моїй ситуації
#Різандінова

Джерело - Чемпіон.

Результати багатоборства в художній гімнастиці на Олімпіаді в Токіо, де вперше з 1996 року виграла не російська спортсменка, є справедливими.

Про це заявила призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова.

"Ось і підійшов до кінця фінал ОІ з художньої гімнастики. Перш за все я хочу привітати всіх учасниць, особливо наших дівчаток, з прекрасним виступом і гідним завершенням довгого і складного шляху. Ми знаємо, що головні перемоги попереду.

А тепер, як призер олімпійських ігор, хочу пояснити своє бачення подій у фіналі, а саме історичної перемоги Ізраїлю. Дійсно, всі медалістки йшли дуже щільно, як за якістю і складністю виступів, так і за отриманими оцінками.

У багатьох, хто не знайомий з системою оцінювання в нашому виді спорту, може з'явиться логічне запитання - чому спортсменка, яка втратила предмет завоювала золоту медаль. Зараз всі шоковані - як гімнастка з втратою може стояти на п'єдесталі, тим більше на першому місці? У мене було таке ж запитання в Ріо, "Як?!" це ж Олімпіада!

Спочатку наведу приклад на основі свого виступу в Ріо. Я також стабільно пройшла 4 вправи. У той час, як представниця Росії допустила помилку (втрату предмета), але не можна не враховувати, що російська спортсменка виступала з більш складною програмою, що судді по достоїнству і оцінили. Але помилка за фактом була! Правильно?

Найскладніше визнати, а не звинувачувати! Після чого ми взяли бронзову медаль і були вдячні! Зараз в моїй ситуації опинилася гімнастка з Росії, яка не розуміє "як таке могло статися" ?! Ситуація повторилася...

І давайте не забувати, що ми - олімпійські спортсмени, і потрібно гідно приймати як перемоги, так і поразки. Коментарі, що судді "Бандити" і "Нехай горять в пеклі" некоректні!", - зазначила Різатдінова.

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Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

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