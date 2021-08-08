Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 8 серпня

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8 серпня відбудеться 16-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 13 комплектів медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор
Розклад 16-го дня Олімпіади-2020, 8 серпня (13 комплектів медалей)
1:00. Легка атлетика. Марафон, чоловіки
1. Еліуд Кіпчоґе (Кенія)
2. Абді Нагейе (Нідерланди)
3. Башир Абді (Бельгія)
4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Чоловік кейрін, жіночий спринт, жіночий омніум
5:00 - 6:55. Художня гімнастика. Групове багатоборство
5:30 - 8:00. Баскетбол. Жіночий фінал
7:30 - 10:00. Волейбол. Жіночий фінал
8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 63 кг, 90+ кг. Жінки 60 кг, 75 кг
9:00 - 11:30. Гандбол. Жіночий фінал
10:30 - 12:20. Водне поло. Чоловічий фінал