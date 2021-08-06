Жан Беленюк прокоментував ситуацію з українською легкоатлеткою Мариною Килипко

Український олімпійський чемпіон Жан Беленюк відреагував на ситуацію з легкоатлеткою Мариною Килипко, яка була змушена їхати на Олімпійські ігри без особистого тренера.

Про це розповів сам борець.

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"Мені показували цей коментар. Я не в контексті ситуації, чому саме її тренера не допустили до змагань. Але це однозначно неправильно, тому що спортсмен повинен бути з тренером", - відзначив Беленюк.

Нагадаємо, Килипко не змогла здобути медаль Олімпіади.