Закальницький потрапив до ТОП-25 у спортивній ходьбі на Олімпіаді

У цих змаганнях виступали три українки

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися змагання зі спортивної ходьби на 50 кілометрів серед чоловіків.

У цих змаганнях виступали три українки. Банзерук зійшов з дистанції. Закальницький та Літанюк фінішували 25-м і 39-м відповідно. Всього взяли участь у старті 59 спортсменів.

Золоту медаль завоював поляк Давид Томала. Друге та третє місця відповідно посіли німець Йонатан Гільберт та представник Канади Еван Данфі.

Олімпійські ігри

Чоловіки

Ходьба 50 км

6 серпня

1. Давид Томала (Польща) 3:50:08

2. Йонатан Гільберт (Німеччина) +0:36

3. Еван Данфі (Канада) +0:51

...

25. Мар'ян Закальницький (Україна) +12:45

39. Валерій Літанюк (Україна) +23:57

DNF. Іван Банзерук (Україна)