Закальницький потрапив до ТОП-25 у спортивній ходьбі на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися змагання зі спортивної ходьби на 50 кілометрів серед чоловіків.
У цих змаганнях виступали три українки. Банзерук зійшов з дистанції. Закальницький та Літанюк фінішували 25-м і 39-м відповідно. Всього взяли участь у старті 59 спортсменів.
Золоту медаль завоював поляк Давид Томала. Друге та третє місця відповідно посіли німець Йонатан Гільберт та представник Канади Еван Данфі.
Олімпійські ігри
Чоловіки
Ходьба 50 км
6 серпня
1. Давид Томала (Польща) 3:50:08
2. Йонатан Гільберт (Німеччина) +0:36
3. Еван Данфі (Канада) +0:51
...
25. Мар'ян Закальницький (Україна) +12:45
39. Валерій Літанюк (Україна) +23:57
DNF. Іван Банзерук (Україна)