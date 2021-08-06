 Закальницький потрапив до ТОП-25 у спортивній ходьбі на Олімпіаді | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Закальницький потрапив до ТОП-25 у спортивній ходьбі на Олімпіаді

Сьогодні 05:32 335 0
У цих змаганнях виступали три українки
Закальницький потрапив до ТОП-25 у спортивній ходьбі на Олімпіаді
#Закальницький, #Літанюк, #Банзерук

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися змагання зі спортивної ходьби на 50 кілометрів серед чоловіків.

У цих змаганнях виступали три українки. Банзерук зійшов з дистанції. Закальницький та Літанюк фінішували 25-м і 39-м відповідно. Всього взяли участь у старті 59 спортсменів.

Золоту медаль завоював поляк Давид Томала. Друге та третє місця відповідно посіли німець Йонатан Гільберт та представник Канади Еван Данфі.

Олімпійські ігри
Чоловіки
Ходьба 50 км
6 серпня

1. Давид Томала (Польща) 3:50:08

2. Йонатан Гільберт (Німеччина) +0:36

3. Еван Данфі (Канада) +0:51

...

25. Мар'ян Закальницький (Україна) +12:45

39. Валерій Літанюк (Україна) +23:57

DNF. Іван Банзерук (Україна)

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