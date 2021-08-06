Українки стали останніми в кваліфікаційному заїзді на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися кваліфікаційні заїзди у веслуванні на байдарках-четвірках серед жінок на дистанції 500 метрів.
За Україну в цій дисципліні виступали Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова та Марія Повх.
Українки фінішували останніми у своєму кваліфікаційному заїзді й не змогли з першої спроби відібратися до півфіналу.
Однак в українок є шанс вийти до півфіналу. Сьогодні о 06:05 вони виступлять у чвертьфіналі.
Раніше, Лузан та Четверікова з першого місця вийшли до півфіналу Олімпіади.