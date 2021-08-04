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Кохан: 80 метрів - для 20 років цього цілком достатньо

Сьогодні 22:24 176 0
Український легкоатлет прокоментував 4-е місце на Олімпіаді в метанні молота
Кохан: 80 метрів - для 20 років цього цілком достатньо
#Кохан, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - Суспільне Спорт.

Михайло Кохан посів 4-е місце на Олімпійських іграх у метанні молота.

Український легкоатлет підбив підсумки свого виступу на Олімпіаді.

"У принципі непогано. Як бачите, боротьба була на зовсім інших метрах, а 80 метрів не вистачило, щоб бути в трійці. Для 20 років - цілком достатній для мого віку результат. Я практично метнув свої метри. Як метав - так і метнув. Не знаю, був готовий чи ні", - заявив спортсмен.

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"Я зробив усе що хотів. Метав на 80 метрів - показав тут цей результат, а не на 10-15 метрів гірше, як інші учасники з України". Вважаю, що виступив гідно. Виграв чемпіонат Європи за своїм віком. А тут, Олімпіада - прикольно, досвід", - підсумував Кохан.

Нагадаємо, Україна на Олімпіаді в Токіо повторила результат Ріо-2016.

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