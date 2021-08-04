Кохан: 80 метрів - для 20 років цього цілком достатньо

Михайло Кохан посів 4-е місце на Олімпійських іграх у метанні молота.

Український легкоатлет підбив підсумки свого виступу на Олімпіаді.

"У принципі непогано. Як бачите, боротьба була на зовсім інших метрах, а 80 метрів не вистачило, щоб бути в трійці. Для 20 років - цілком достатній для мого віку результат. Я практично метнув свої метри. Як метав - так і метнув. Не знаю, був готовий чи ні", - заявив спортсмен.