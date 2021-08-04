Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк міг не виступи на Олімпіаді через травму.

Про це розповів сам борець.

"Мені дуже приємно. Зараз я не усвідомлюю, що зробив. Це був довгий і важкий шлях. Я почав займатися боротьбою в 9 років, зараз мені 30. Нарешті то це сталося.

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Хочу сказати спасибі всім українцям, усім, хто підтримував і вірив в мене. Було дійсно дуже складно. Вибачте, це сльози, але це дуже приємні відчуття. Кінцівка цього шляху була дуже складною.

За 3 тижні до Олімпіади я важко травмувався. Я толком не знав чи буду брати участь в Іграх. Тільки віра мого тренера в мене дала мені можливість реалізувати свою мрію. Спасибі йому за це.

Спасибі моїй мамі і всім, хто підтримував і чекав. Мені дуже приємно, вітаю всю Україну з цим золотом.

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Що далі? Я зараз на емоціях і не хочу робити якихось гучних заяв. Мені треба все зрозуміти. Треба відпочити, буду займатися політичною діяльністю", - відзначив Беленюк.