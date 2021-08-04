Двоє білоруських спортсменів відмовились повертатися на батьківщину

Білоруські спортсмени переживають за свою безпеку

Білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко не повернуться на батьківщину після ситуації, що сталася з бігункою Крістіною Тімановською на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Після всіх подій, що відбулися в Білорусь повертатися я не планую. У мене є маленька дочка, я не можу ризикувати. Я з тих людей, хто не може мовчати. ​​Коли жила і тренувалася в Білорусі, мене не відпускала вся ситуація. Протягом усього цього часу, ризикуючи всім, я продовжувала щось робити ", - заявила Максимова.

Відзначимо, що спортсмени наразі перебувають у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Тімановська вилетить з Токіо у Польщу.