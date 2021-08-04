Джерело - bbc.com.
Легкоатлетка з Білорусі Крістіна Тімановська, яка відмовилася повертатися до Білорусі, найближчими годинами покине Японію і полетить у Польщу.
Про це повідомляє bbc.com.
Легкоатлетка виїхала з посольства Польщі у Японії та відправилась в аеропорт.
"Я люблю свою країну і не зрадила її.
Я сказала про помилки, які були допущені нашими національними тренерами на Олімпіаді", - відзначила Тімановська.
Крістіна Тімановська різко розкритикувала білоруське спортивне керівництво, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Пропагандисти звинуватили білоруську олімпійку в “нестриманій витівці”.
Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там її, ймовірно, можуть посадити до в’язниці.
Раніше, CAS відхилив запит Тімановської на скасування рішення НОК Білорусі.