Крістіна Тімановська покине Японію

Легкоатлетка з Білорусі Крістіна Тімановська, яка відмовилася повертатися до Білорусі, найближчими годинами покине Японію і полетить у Польщу.

Про це повідомляє bbc.com.

Легкоатлетка виїхала з посольства Польщі у Японії та відправилась в аеропорт.

"Я люблю свою країну і не зрадила її. Я сказала про помилки, які були допущені нашими національними тренерами на Олімпіаді", - відзначила Тімановська.

Крістіна Тімановська різко розкритикувала білоруське спортивне керівництво, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Пропагандисти звинуватили білоруську олімпійку в “нестриманій витівці”.

Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там її, ймовірно, можуть посадити до в’язниці.

Раніше, CAS відхилив запит Тімановської на скасування рішення НОК Білорусі.