ПСЖ підготував нову пропозицію для Борнмута за Забарного

ПСЖ та Борнмут продовжують вести переговори про трансфер центрбека збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, французький клуб вже підготував нову покращену пропозицію за 22-річного українця.

Очікується, що клуби прискоряться в обговоренні переїзду футболіста з Англії до Франції. У цьому процесі бере участь президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі.

Протягом усього літа 2025 року ПСЖ намагається домовитися з Борнмутом про трансфер Забарного, але поки що безуспішно.

Раніше з'явилася інформація, що французький клуб все ж таки погодився на вимоги, яки висунули "вишні". Англійці в свою чергу вже готуються придбати гравця, який замінить Забарного.

Паралельно із цим ПСЖ також розглядає варіант із придбанням універсального хавбека Реала та збірної Франції.