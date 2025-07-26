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ПСЖ підготував нову пропозицію для Борнмута за Забарного

Олексій Погорелов — 26 липня 2025, 08:36
ПСЖ підготував нову пропозицію для Борнмута за Забарного
Ілля Забарний
AFC Bournemouth

ПСЖ та Борнмут продовжують вести переговори про трансфер центрбека збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, французький клуб вже підготував нову покращену пропозицію за 22-річного українця.

Очікується, що клуби прискоряться в обговоренні переїзду футболіста з Англії до Франції. У цьому процесі бере участь президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі.

Протягом усього літа 2025 року ПСЖ намагається домовитися з Борнмутом про трансфер Забарного, але поки що безуспішно.

Раніше з'явилася інформація, що французький клуб все ж таки погодився на вимоги, яки висунули "вишні". Англійці в свою чергу вже готуються придбати гравця, який замінить Забарного.

Паралельно із цим ПСЖ також розглядає варіант із придбанням універсального хавбека Реала та збірної Франції.

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ПСЖ

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