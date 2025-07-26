Інтер Маямі оголосив про трансфер лідера Атлетико та чемпіона світу-2022

Хавбек Атлетико Мадрид та збірної Аргентини Родріго Де Пауль продовжить свою кар'єру в складі Інтер Маямі.

Про трансфер 31-річного аргентинця повідомили обидва клуби.

Де Пауль залишив Мадрид та переїхав до Маямі на правах оренди, яка розрахвана до кінця 2025 року, коли закінчиться сезон МЛС.

У колектива з Флориди є опція викупу контракту футболіста, з яким вже погодили контракт до кінця 2029 року.

"Що привело мене в Інтер Маямі, так це бажання змагатися, вигравати титули, вписувати сторінки в історію клубу. Це клуб, який формується, щоб стати великим, щоб мати довгу історію, щоб багато людей слідували за цією неймовірною командою", – прокоментував Де Пауль свій перехід.

Родріго Де Пауль виступав за Атлетико протягом останніх чотирьох сезонів. Влітку 2021 року він перейшов із Удінезе за 35 мільйонів євро.

За чотири роки на "Метрополітано" Де Пауль взяв участь у 187 матчах, у яких відзначився 14 голами та 26 результативними передачами.

У 2022 році футболіст у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу. В Інтері Родріго возз'єднається зі своїм земляком Ліонелем Мессі.

Нагадаємо, що Атлетико вирішив попрощатися з Родріго Де Паулем через проблеми у переговорах щодо нового контракту.