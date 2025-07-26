Це ще не кінець, – Кевін оцінив перемогу Шахтаря над Бешикташем
Автор двох голів у ворота Бешикташа Кевін прокоментував перемогу Шахтаря в матчі Ліги Європи та оцінив перспективи "гірників".
Думку вінгера наводить пресслужба донеччан.
"Дуже приємно допомогти команді двома голами! Я обіцяв за день до матчу, що забʼю три, – залишився винен один гол, тож у наступній грі мушу забити ще, щоб закрити борг.
Нам вдалося добре попрацювати над тим, що було заплановано протягом тижня. Так, змогли вийти переможцями, але це ще не кінець, а перша частина. Наполегливо працюватимемо, щоб у другій грі знову перемогти", – розповів бразилець.
Також хавбек поділився своїми очікуваннями від матчу-відповіді.
"Гадаю, ми можемо ускладнити гру, якщо захочемо, зможемо повторити сьогоднішню й перемогти. Звісно, буде непростий поєдинок, але й матч має свою історію. Вважаю, ми цілком здатні знову перемогти", – резюмував Кевін.
Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступно відео голів та огляд матчу Бешикташ – Шахтар.
Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.
Раніше підсумки матчу підбив форвард "орлів" Теммі Абрахам.