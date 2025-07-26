Це ще не кінець, – Кевін оцінив перемогу Шахтаря над Бешикташем

Автор двох голів у ворота Бешикташа Кевін прокоментував перемогу Шахтаря в матчі Ліги Європи та оцінив перспективи "гірників".

Думку вінгера наводить пресслужба донеччан.

"Дуже приємно допомогти команді двома голами! Я обіцяв за день до матчу, що забʼю три, – залишився винен один гол, тож у наступній грі мушу забити ще, щоб закрити борг.



Нам вдалося добре попрацювати над тим, що було заплановано протягом тижня. Так, змогли вийти переможцями, але це ще не кінець, а перша частина. Наполегливо працюватимемо, щоб у другій грі знову перемогти", – розповів бразилець.