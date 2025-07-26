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Це ще не кінець, – Кевін оцінив перемогу Шахтаря над Бешикташем

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 08:10
Це ще не кінець, – Кевін оцінив перемогу Шахтаря над Бешикташем
Кевін
Шахтар Донецьк

Автор двох голів у ворота Бешикташа Кевін прокоментував перемогу Шахтаря в матчі Ліги Європи та оцінив перспективи "гірників".

Думку вінгера наводить пресслужба донеччан.

"Дуже приємно допомогти команді двома голами! Я обіцяв за день до матчу, що забʼю три, – залишився винен один гол, тож у наступній грі мушу забити ще, щоб закрити борг.

Нам вдалося добре попрацювати над тим, що було заплановано протягом тижня. Так, змогли вийти переможцями, але це ще не кінець, а перша частина. Наполегливо працюватимемо, щоб у другій грі знову перемогти", – розповів бразилець.

Також хавбек поділився своїми очікуваннями від матчу-відповіді.

"Гадаю, ми можемо ускладнити гру, якщо захочемо, зможемо повторити сьогоднішню й перемогти. Звісно, буде непростий поєдинок, але й матч має свою історію. Вважаю, ми цілком здатні знову перемогти", – резюмував Кевін.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступно відео голів та огляд матчу Бешикташ – Шахтар.

Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.

Раніше підсумки матчу підбив форвард "орлів" Теммі Абрахам.

Бешикташ Ліга Європи Шахтар Донецьк Кевін

Кевін

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