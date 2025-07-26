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Італійського гімнаста ввели у кому після жахливого падіння на шию

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 08:31
Лоренцо Бонічеллі
Лоренцо Бонічеллі
Italian Gymnastics Federation

Італійський гімнаст Лоренцо Бонічеллі зазнав жахливої травми під час виступів на Універсіаді-2025 в Німеччині.

Про це повідомляє Sky Sports.

Спортсмен виконував вправи на кільцях, але невдало впав та приземлився на шию. Одразу після інциденту Бонічеллі доставили у клініку Ессена, де надали необхідну первинну допомогу.

Згодом італійця доправили на батьківщину, де зробили операцію на шийних хребцях та ввели у штучну кому.

У підсумку, тренерський штаб чоловічої збірної Італії був змушений відмовитись від подальших змагань на турнірі через важкий психологічний стан спортсменів.

Згодом федерація гімнастики Італії повідомила, що для оцінки ступеня травми Бонічеллі знадобиться щонайменше 10 днів. У консульстві також заявили, що непоправних неврологічних зміг в організмі гімнаста не виявлено.

Раніше повідомлялось, що відому іспанську легкоатлетку було госпіталізовано внаслідок нещасного випадку з коровою.

Спортивна гімнастика травма Універсіада-2025

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