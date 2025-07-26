Трансфер Рашфорда став для Барселони останнім цього літа

Президент Барселони Жоан Лапорта оголосив, що трансферна кампанія його клубу закінчилася.

Про це 63-річний іспанець розповів в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Цього літа "синьо-гранатові" оформили три трансфери, підписавши Жоана Гарсію, Руні Бардагджі та Маркуса Рашфорда. За словами Лапорти, на цьому активність каталонців на трансферному ринку завершилася.

"В принципі, нових підписань цього літа більше не буде. У нас хороший склад, і тренер хоче підсилити першу команду гравцями з резерву. Тому нових угод наразі ми не очікуємо.

Нашим головним інтересом і одержимістю було зберегти команду, яка була в минулому сезоні, тому що він був історичним. Ми хотіли зберегти той командний дух з тими гравцями, які у нас були, саме тому ми навіть не розглядали багато пропозицій, які отримали.

Тренер попросив нас мати більше вогневої потужності попереду. Ми отримали її з приходом Маркуса Рашфорда. І бачення Деку (спортивний директор) того, що може статися з Марком-Андре (тер Штегеном), відіграло важливу роль у зміцненні воротарської позиції. Жоан Гарсія тренується ефектно, і він сподобається вболівальникам Барселони", – сказав Лапорта.