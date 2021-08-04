Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 4 серпня

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4 серпня відбувається 12-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 17 комплектів медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор
Розклад 11-го дня Олімпіади-2020, 4 серпня (17 комплектів медалей)
Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. Півфінал
1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 1 раунд
0:30 - 3:10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км
1. Ана Марсело Кунья (Бразилія)
2. Шарон ван Рувендаль (Нідерланди)
3. Карина Лі (Австралія)
3:00 - 15:55 Легка атлетика. Чоловіки - десятиборство, спис, 110м з бар'єрами. Жінки - семиборство, 1500м, 400м. Кваліфікація
3:00 - 14:45. Гандбол. Жінки. Чвертьфінал
3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Чвертьфінал
3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Чвертьфінал
3:00 - 7:40. Скейтбординг. Жінки, парк
3:30 - 6:40. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 200м, К-2 1000м. Жінки - С-1 200м, К-1 500м. Відбірковий етап
4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Чвертьфінал
4:30 - 14:45. Хокей на траві. Жінки. Півфінал
5:30. Легка атлетика. Жінки - 400м з бар'єром
1. Сідні Маклафлін (США)
2. Далайла Мухаммад (США)
3. Фемке Боль (Нідерланди)
8:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Чвертьфінал
8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 81 кг
8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 - чоловіки і жінки
9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки. Кваліфікація
9:30 - 13.00. Велоспорт, трек. Чоловік омніум, жіночий кейрінг. Кваліфікація
11:00 - 15:10. Скелелазіння. Комбайн. Жінки. Кваліфікація
12:06. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування
12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 62 кг (Коляденко). Греко-римська боротьба - 67 кг (Насібов), 87 кг (Беленюк)
12:30. Легка атлетика. Чоловіки - 200 м, 800 м, молот. Жінки - 3000 м/б
13:00. Бейсбол. Півфінал
13.00 - 15:40. Кінний спорт. Конкур, індивідуальні змагання
13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Дует
13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 109+ кг