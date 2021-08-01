 Уродженець України приніс Ізраїлю золоту олімпійську медаль | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Уродженець України приніс Ізраїлю золоту олімпійську медаль

Сьогодні 19:55 160 0
Долгопят переміг через більш високу складність вправи
Уродженець України приніс Ізраїлю золоту олімпійську медаль
#Долгопят

Джерело - Чемпіон.

Гімнаст Артем Долгопят, який представляє Ізраїль, завоював золоту медаль у вільних вправах на Олімпіаді 2020 на Токіо. 

Долгопят показав результат 14,933 бала. Другим став Райдерлей Сапата з Іспанії (14,933), третім - китаєць Сяо Жотен (14,766).

Долгопят переміг через більш високу складність вправи.

Це друга в історії золота медаль збірної Ізраїлю на Олімпіадах, першу на Іграх в Афінах у 2004 році завоював Галь Фрідман у вітрильному спорті (клас Містраль).

24 річний Долгопят - уродженець Дніпра (Україна), він - чемпіон Європи 2020 року, відзначається на сайті Ігор в Токіо. Крім того, Долгопят двічі вигравав срібні нагороди на чемпіонатах світу зі спортивної гімнастики (2017, 2019).

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