Українка - про виліт у чвертьфіналі Олімпіади

Єдина представниця України в жіночому боксерському турнірі на Олімпіаді-2020 Анна Лисенко, яка не пробилася до півфіналу в категорії до 69 кг, хоче виступати в іншій віковій категорії.

Про це заявила сама спортсменка.