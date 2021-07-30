Джерело - suspilne.media.
Єдина представниця України в жіночому боксерському турнірі на Олімпіаді-2020 Анна Лисенко, яка не пробилася до півфіналу в категорії до 69 кг, хоче виступати в іншій віковій категорії.
Про це заявила сама спортсменка.
"Я з нею [Бусеназ Сюрменелі] боксувала місяць тому. Мало часу було, щоб підготуватися: десь функціонально, десь [ще чогось забракло]. Було б трохи більше часу, думаю, я б краще відпрацювала. А поки так, відвоювала.
Більше на ногах [треба було] рухатися: на випередження весь час, не давати розкачати їй роботу, уникати перебоїв. Не завжди виходило, тому що вона постійно тиск створює.
Я у своїй категорії недоважка, тож думаю, якщо на наступну Олімпіаду додадуть нові вагові категорії, спускатимуся. Вони всі ганяють з 70-72 [кіло], а в мене два в запасі. Тому, звісно, складно за міццю та якимись фізичними даними [протистояти].
Взагалі останні вісім місяців видалися неймовірно тяжкими, і те, що я тут - слава богу. Я не прощаюся. Думаю, я повернуся ще сильнішою", - зазначила Лисенко.