 Відсторонений український легкоатлет їде на Олімпіаду в Токіо | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Відсторонений український легкоатлет їде на Олімпіаду в Токіо

Сьогодні 19:56 362 0
Назар Коваленко планує виступити на Олімпійських іграх в Токіо
Відсторонений український легкоатлет їде на Олімпіаду в Токіо
#Олімпіада, #Токіо

Джерело - Чемпіон.

Представник олімпійської збірної України у спортивній ходьбі Назар Коваленко відправляється в Токіо, попри відсторонення AIU.

Про це розповів сам спортсмен.

"Офіційно: я їду на Олімпійські Ігри в Токіо. Виліт - о 14:30 другого серпня з аеропорту Бориспіль. Всю іншу інформацію буду коментувати після свого фінішу 5 серпня", - повідомив Коваленко.

У федерації легкої атлетики підтвердили: Коваленко справді їде в Токіо для участі на Олімпіаді і він має можливість виступити на Іграх, оскільки розраховує здати там допінг-тест.

"Він дійсно їде на Олімпіаду. У нього є достатня кількість змагальних спроб і час здати ще один тест. Поки що розглядається питання його участі, тому що у нього старт після 2 серпня. [Він може здати тест в Токіо], так", - розповіла генеральна секретарка ФЛАУ Іоланта Хропач у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, трьох українців відсторонили від Олімпіади.

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