Трьох українців відсторонили від Олімпіади

Три легкоатлети не візьмуть участь у змаганнях

Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) відсторонив трьох українських спортсменів від участі в Олімпійських іграх-2020.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

На Олімпіаді не виступлять Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) і Наталія Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 м).

Причиною недопуску до Ігор стало недотримання пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти три допінг-тесту поза змаганнями, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.

Пироженко-Чорномаз вважалася запасною спортсменкою в збірній, тому українська команда зможе взяти участь в естафеті 4х400 м.