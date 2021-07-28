Завершилися головні індивідуальні змагання зі спортивної гімнастики

Відбувся фінал індивідуального багатоборства у спортивній гімнастиці у чоловіків.

У фінал особистого багатоборства на Олімпійських Іграх зі спортивної гімнастики відібралися два українці. Петро Пахнюк та Ілля Ковтун потрапили до списку 24 найкращих на змаганнях за підсумками кваліфікації.

Найвищу оцінку Пахнюк отримав за опорний стрибок. Його він виконав з оцінкою 14.233, отримавши за виконання оцінку 9.133 (хоча його оштрафували на 0.1 бали). Проте на паралельних брусах він припустився помилки під час виконання іменного прийому, через що йому довелося з другої спроби допрацювати вправу. У підсумку судді зарахували йому складність (6.600), але знизили оцінку за виконання - 13.266.

Ковтун до останнього претендував на місце в топ-10. Найвищу оцінку гімнаст отримав за паралельні бруси - 14.666. Перед заключною вправою на кільцях Ковтун йшов на восьмому місці! Проте через невисоку складність (5.100) на кільцях український гімнаст отримав найменшу оцінку серед усіх снарядів, на яких змагався у фіналі - 13.133.

У підсумку Ковтун зайняв 11-е місце, а Пахнюк ста 19-м.