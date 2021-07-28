Визначилися олімпійські чемпіони з академічного веслування

Українська пара не змогла пробитися до головного фіналу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 липня, в рамках 5 змагального дня на Олімпійських іграх-2020 у Токіо відбувся розіграш медалей в академічному веслуванні.

Українські спортсмени за призові місця не боролися. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не змогли пробитися до фіналу.

Олімпійські ігри-2020

28 липня, академічне веслування

Двійка парна, жінки

1. Румунія

2. Нова Зеландія

3. Нідерланди

Двійка парна, чоловіки

1. Франція

2. Нідерланди

3. Китай

Четвірки, жінки

1. Австралія

2. Нідерланди

3. Ірландія

Четвірки, чоловіки

1. Австралія

2. Румунія

3. Італія

Четвірка парна, чоловіки

1. Нідерланди

2. Великобританія

3. Австралія

Четвірка парна, жінки

1. Китай

2. Польща

3. Австралія