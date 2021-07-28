 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 липня

Сьогодні 05:04 2654 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

28 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 13 представників України.

Теніс
05:00 - одиночний разряд, 1 корт, матч 1, жінки, 1/4 фіналу: Еліна Світоліна 

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Теніс
05:00 - парний разряд, 3 корт, матч 1, жінки, 1/4 фіналу: Людмила та Надія Кіченок
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Стрільба з лука

05:01 - особисті змагання, чоловіки, 1/32 фіналу: Олексій Гунбін
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Академічне веслування
05:30 - двійки парні, чоловіки, півфінал A/B: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов
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Дзюдо
не раніше 06:00 - особисті змагання, чоловіки до 90 кг, 1/16 фіналу: Кеджау Ньябалі
--------------------------------------
Веслування на каное
06:50 - слалом, жінки (попередні раунди): Вікторія Ус
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Кінний спорт
11:30 - особисті змагання, виїздка, жінки: Інна Логутенкова
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Стрільба з лука

11:57 - особисті змагання, жінки, 1/32 фіналу: Анастасія Павлова
--------------------------------------

Стрільба з лука

13:15 - особисті змагання, жінки, 1/32 фіналу: Вероніка Марченко
--------------------------------------
Спортивна гімнастика
13:15 - багатоборство, чоловіки, фінал: Петро Пахнюк, Ілля Ковтун
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