Британці сенсаційно виграли змагання

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Олег Сербін посіли шосте місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді у Токіо.

Перед останнім, шостим, стрибком українці йшли на четвертому місце. На жаль, суперники ідеально виконали свої стрибки, а українці через стрибок з невеликим коефіцієнтом складності не змогли втримати свою перевагу.

Перемогу на змагання здобули британці Том Дейлі та Метті Лі. Срібні та бронзові нагороди відповідно здобули спортсмени з Китаю та ОКР.

Раніше, Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор.