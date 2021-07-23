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Стали відомі призові українців на Олімпіаді-2020

Сьогодні 10:18 338 0
Стали відомі призові українців на Олімпіаді-2020

Джерело - suspilne.media.

Стало відомо, які призові з українського бюджету передбачені для спортсменів за медалі на Олімпійських іграх 2020.

У порівнянні з Олімпіадою 2016, що відбулася в Ріо-де-Жанейро, сума призових залишилася незмінною в доларах. За виграну золоту нагороду спортсмен отримає суму 125 тисяч доларів. Таку ж суму отримували і на двох останніх Зимових Олімпіадах – в 2014 і 2018 роках.

Призові для українців за виграні медалі на Олімпіаді-2020:

Золото – 125 тисяч доларів (3.3 млн грн)
Срібло – 80 тисяч доларів (2.2 млн грн)
Бронза – 55 тисяч доларів (1.5 млн грн)
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