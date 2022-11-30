Головне
Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:07 363
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Вчора 23:33 196
Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022
Вчора 22:54 202
Вельс - Англія 0:3. Як це було
Вчора 22:52 2550
«Об’єднані сміливістю»: FAVBET долучився до благодійного забігу від Run Ukraine
Вчора 19:26 149
Збірна Сенегалу здолала Еквадор та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 19:08 449
Збірна Нідерландів впевнено перемогла Катар у 3 турі ЧС-2022
Вчора 18:55 532
15-річний Болюх виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Вчора 14:25 397
Президенту УАФ Павелку суд обрав запобіжний захід
Вчора 12:40 759
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 08:30 27766
Прямі трансляції

Туніс - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 00:23 425 0
Туніс - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Туніс, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Тунісу зіграє проти збірної Франції у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи D у середу, 30 листопада. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 2 2 0 0 6-2 6
2  Австралія 2 1 0 1 2-4 3
3  Данія 2 0 1 1 1-2 1
4  Туніс 2 0 1 1 0-1 1

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія
Коментарі ()
Популярне зараз
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1057
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 27766
Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття 5849 1
Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2014
Вельс - Англія 0:3. Як це було Вельс - Англія 0:3. Як це було 2550
Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1104
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 29696
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7085
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15146
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94322 1
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46281
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8430