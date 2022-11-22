Данія - Туніс - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Данії зіграє з Тунісом у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи D у вівторок, 22 листопада, на стадіоні Ахмед бін Алі в Аль-Раяні. Початок о 15:00 за київським часом.
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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франція
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Австралія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Данія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Туніс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс
- 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія
2-й тур
- 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія
- 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія
3-й тур
- 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
- 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія