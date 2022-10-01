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Карпати - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга

Сьогодні 08:05 454 0
Карпати - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга
#Карпати, #Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати вдома зіграють з Прикарпаттям у 6-му турі української Першої Ліги.

Матч відбудеться у суботу, 1 жовтня, у Львові. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу відбудеться на YouTube-каналі ПФЛ. 

Головним рефері зустрічі між львівськими Карпатами та івано-франківським Прикарпаттям призначено 32-річного киянина Артема Михайлюка. Його асистентами будуть Сергій Старча (Київ) та Кирило Хіміченко (Київська область). Четвертий арбітр - Степан Лапко (Львів). Спостерігач арбітражу - Борис Трач (Тернопіль).

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