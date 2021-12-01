Ліга чемпіонів. Леванте - Ураган: онлайн-трансляція. LIVE

Матч розпочнеться о 19:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, відбудеться матч елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу, в якому івано-франківський Ураган зіграє з іспанським Леванте.

Матч відбудеться у Лісабоні (Португалія) на арені Pavilhão Fidelidade і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

В іншому матчі групи D зіграють португальська Бенфіка та угорський Холодаш. У півфінал вийде лише переможець групи.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі НФК Ураган. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.