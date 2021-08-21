Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес та закарпатський Минай зіграють у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 21 серпня, о 17:00 за київським часом на стадіоні Авангард у Луцьку.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Рівненський клуб поки не здобув жодної перемоги в чемпіонаті та посідає місце зоні перехідних матчів, тоді як у Минаю вже є одна звитяга та на два очки більше. Лідирує в чемпіонаті Десна, яка здобула чотири перемоги на старті.