Костюк - Швьонтек: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ролан Гаррос. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (81) в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції - Ролан Гаррос зіграє проти чинної чемпіонки турніру Іги Швьонтек (9) із Польщі. Гру заплановано на понеділок, 7 червня, на арені Філіппа Шатріє останнім запуском після гри Надаль - Сіннер. Початок - не раніше 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Костюк - Швьонтек онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

На дорослому рівні тенісистки не зустрічалися.У 2017 році Польська тенісистка перемогла українку в фіналі юніорського турніру ITF J1 в Траралгон (Австралія).

18-річна киянка в 3 колі розгромила росіянку Грачову (6:1, 6:2), а Швьонтек без проблем здолала Контавейт (7:6 (4), 6:0).

Костюк - єдина представниця України в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Еліна Світоліна в третьому колі несподівано програла чешці Крейчиковій (6:3, 6:2).